Xiaomi собирается выпустить смартфон с двумя экранами

Китайская корпорация Xiaomi тоже не смогла пройти мимо современных тенденций. По данным некоторых источников, разработчики намерены выпустить смартфон, который будет оснащен двумя экранами.

Каких-либо официальных подробностей о выпуске нового гаджета не сообщается. Представители компании также не комментируют информацию, которая появилась в сети. Однако данные сведения распространил сервис iGeekPhone. Именно этот китайский ресурс сообщил о появлении возможной новинки.

Сообщается, что гаджет будет оснащен основным 6,5-дюймовый дисплей AMOLED. Разрешение этого экрана будет составлять 2 340 х 1 080 пикселей. Предположительно, он займет около 98%: процентов площади передней панели. На обратной стороне, по предварительным данным будет располагаться 4-дюймовый экран. Его разрешение будет составлять 2 280 х 1 080 пикселей. Над экраном, находящимся на задней панели, будет размещена камера с датчиками на 12, 20 и 40 мегапикселей. Отмечается, что камера сожет поддерживать оптическую стабилизацию изображения. При этом дисплей на задней панели будет оснащен специальной защитой, которую ему будет обеспечивать закаленное стекло Gorilla Glass.

Относительно внутренних характеристик ресурс также сообщает некоторую информацию. Например, смартфон будет обладать процессором Qualcomm Snapdragon 8150, 6 или 8 гигабайтами ОЗУ. При этом размер встроенной памяти составит 128 или 512 Гб. Помимо этого, новинка может получить аккумулятор емкостью 3 600 мА/ч и поддержку сетей пятого поколения (5G). Поклонники ждут официального комментария от производителей.