3D-селфи: LG выпустит смартфон с 16 камерами

Сегодня, 09:18 \\ Техника и технологии

Новое устройство от корейского бренда позволит создавать трёхмерные изображения и перемещать объекты в кадре. Специальная запатентованная технология – линзы, размещённые с кривизной – позволит снимать одновременно с разных ракурсов.

 Устройство будет иметь 16 камер на задней панели, после съёмки на 16 объективов изображения можно будет объединить в одно. Это станет первым случаем применения такой технологии на смартфоне.

Корейская компания не забыла и о любителях социальных сетей. Гаджет будет оснащён специальным селфи-зеркалом.

Новый градиентный смартфон выйдет в свет уже в 2019 году.

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