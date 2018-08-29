3D-селфи: LG выпустит смартфон с 16 камерами

Новое устройство от корейского бренда позволит создавать трёхмерные изображения и перемещать объекты в кадре. Специальная запатентованная технология – линзы, размещённые с кривизной – позволит снимать одновременно с разных ракурсов.

Устройство будет иметь 16 камер на задней панели, после съёмки на 16 объективов изображения можно будет объединить в одно. Это станет первым случаем применения такой технологии на смартфоне.

Корейская компания не забыла и о любителях социальных сетей. Гаджет будет оснащён специальным селфи-зеркалом.

Новый градиентный смартфон выйдет в свет уже в 2019 году.