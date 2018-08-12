Самый быстрый в мире: Samsung Galaxy S10 получит 12 гб оперативной памяти

Стало известно, что на борту нового флагмана Samsung будет больше оперативной памяти, чем у всех существующих смартфонов, планшетов и ноутбуков.

Galaxy S10, который получит поддержку сетей 5G и 12 гб «оперативки», и поддержку внутренней памяти до 1 тб данных. Пока неизвестно, будет память встроенной или речь идёт о поддержке карт памяти.

Гаджет будет иметь 6,44-дюймовый дисплей разрешением 1440×2960 пикселей, встроенный ультразвуковой сканер отпечатка пальца и внушительную батарею ёмкостью 4000 мАч.

Ко всем текущим «наворотам», устройство будет иметь 4 камеры спереди и 2 сзади, и будет выпускаться в чёрном, белом, жёлтом и зелёном цветовых исполнениях. Самый дорогой смартфон увидит свет в 2019 году.