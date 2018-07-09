Тюменские студенты разрабатывают первый в мире имитатор рукописного почерка

В Тюменском государственном университете студенты-физики создают устройство, которое сможет подписывать «рукописным» текстом документы и автоматизированно заполнять сшитые журналы.

Внедрение данной технологии позволит ускорить и автоматизировать процесс заполнения и подписи документах в таких сферах деятельности, как медицина и строительство.

Уйдёт монотонный и скучный труд по заполнению десятков журналов, что позволит работникам оптимизировать свой рабочий процесс.

Также, помимо этого, имитатор почерка способен подписывать документы в удалённом доступе без участия человека.

Владимир Половодов, один из инициаторов создания проекта, утверждает, что аналогов в России не существует. Подобная система внедрена лишь в американской компании Bond, которая рассылает рекламные конверты с «подделанными» подписями знаменитостей.