Huawei опередит Samsung c презентацией "дырявого" смартфона

Китайская компания Huawei намерена снова опередить Samsung и выпустить безрамочный смартфон Huawei Nova 4 (или 3S) со встроенной в дисплей фронтальной камерой уже в декабре этого года.

Однако пока неизвестна ни точная дата презентации, ни какие-либо технические подробности о новинке. Предположительно, Huawei Nova 4 будет работать на процессоре нового поколения Kirin 980.

Но, как это всегда бывает, неожиданная утечка информации произошла там, где ее совсем не ждали. В Сеть весьма оригинальным образом "утекло" фото новинки. Один из сотрудников компании Huawei засветил смартфон в общественном транспорте в Китае. Автор снимка утверждает, что в руках у человека Huawei Nova 4 с экраном Samsung Infinity-O. Если внимательно присмотреться, то на фото можно заметить, что «фронталка» буквально врезана в левый верхний угол экран. По слухам, именно такой тип дисплея будет использоваться и в Samsung Galaxy S10.

Некоторые эксперты считают, что в декабре пройдет презентация другого смартфона - Huawei Nova 3S. К тому же в этом случае наблюдается практические идеальное совпадение по срокам – его предшественник 2S был представлен в декабре 2017 года.

Стоит отметить, что в последние годы техника Huawei, работающая на Android, пользуется довольно высоким спросом во всем мире. Основным плюсом является достаточно невысокая цена гаджетов. Но все же, несмотря на внушительные объемы продаж Huawei, первенство на мировом рынке смартфонов принадлежит американской корпорации Apple, несмотря на очевидную дороговизну «яблочных» гаджетов даже по европейским меркам.