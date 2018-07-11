Роскомнадзор возбудил дело против Google за неисполнение российских законов

Роскомнадзор возбудил в отношении корпорации Google административное дело. Американская компания не выполнила требование российского законодательства и не подключилась к системе, содержащей перечень запрещенных интернет-ресурсов. За это ей теперь грозит штраф порядка 700 тысяч рублей.

Дело будет рассмотрено в декабре, после чего будет вынесено окончательное решение.

Напомним, что в октябре в России вступил в силу закон, который обязал все компании подключать поисковики к единому реестру запрещенной информации и исключать из поиска сайты, занесенные в «черный список». Google проигнорировала закон и не подключилась к реестру, за что теперь будет наказана рублем.

Для составления административного протокола были официальные приглашены представители Google в России. Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил журналистам, что ведомство продолжит выписывать штрафы, если компания не начнет блокировать в результатах поиска запрещенные в России сайты.

Google— американская транснациональная корпорация. Была основана Ларри Пейджем и Сергеем Брином в 1998 году. Главный продукт Google – одноименная поисковая система, которая ежемесячно обрабатывает 41 миллиард 345 миллионов запросов. Поисковик работает на двухсот языках.