Эксперты назвали самые безопасные мессенджеры

Аналитический отдел компании Artezio протестировал более 20 мессенджеров и выяснил, какие из них наиболее безопасны для пользователей мобильных устройств. Эксперты выделили только 8 из них.

При проверке мессенджеров, специалисты обращали внимание на качество шифрования данных, насколько хорошо защищены персональные данные пользователя, готовность к раскрытию данных пользователей, функциональность систем хранения переписки и уровень защиты от нестандартных методов копирования информации. В общей сложности эксперты выделили 30 критериев оценки.

На первой строчке закрепился Signal. Сервис отличается двухфакторной идентификацией и шифрованием, за счёт чего ему и присудили звание лучшего мессенджера. Однако приложение имеет и недостатки. Например, в нём нет функционала для удаления данных, а также отсутствует защита от создания снимков экрана.

Второе место занимает Wickr, который эксперты назвали наиболее подходящим для корпоративного использования, однако его рейтинг занижен из-за более эффективной, но платной версии и отсутствия сведений по раскрытию личной информации пользователей. Telegram разместился на третьей позиции. В список также входят такие сервисы общения, как Confide, Viber, Line, WhatsApp и iMessage.

Facebook Messenger, по мнению специалистов, лучше обходить стороной, так как он не может обеспечить достаточной защиты личной информации, а также не позволяет удалять сообщения.

Ранее в России ввели обязательные правила идентификации пользователей в мессенджерах. Как пояснил Анатолий Голод, глава Службы общей информационной безопасности, это необходимо для повышения качества общения и безопасности, при этом сохраняется тайна переписки.