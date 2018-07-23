Разрушение Великой китайской стены пытаются предотвратить с помощью дронов

В Китае начали проводить работы, которые направлены на предотвращение разрушения Великой китайской стены - одной из самых главных достопримечательностей страны. Эксперты решили прибегнуть к помощи дронов.

Ролик о том, как проводят спасательную операцию культурного наследия, опубликовали на популярном видео-хостинге YouTube на канале российской службы BBS News. Архитектор Жао Пенг рассказал, что некоторые участки стены очень опасны. Дроны помогают обнаружить проблемные места, измерить их. На основе полученных данных система самостоятельно определяет, какую сумму необходимо потратить на восстановительные работы и какие именно материалы нужно закупить.

Эксперт оценил, что благодаря искусственному интеллекту длительность работ значительно сокращается: от одного месяца до трех дней. Известно, что все материалы доставляются к нуждающимся в ремонте участкам с помощью ослов. Камни же рабочие ломают прямо у стены, как это делали их предки.

Проект по реконструкции ведется уже очень давно. Он стартовал в 1984 году. Специалисты подсчитали, что за всю историю отняло около 1 млн жизней. Некоторые участки, правда, все еще продолжают разрушаться. Другие же отрезки уничтожают намеренно, чтобы построить дороги.

Дроны в последнее время используются довольно широко. Напомним, ранее сообщалось, что с их помощью была успешно доставлена донорская почка без каких-либо повреждений органа.