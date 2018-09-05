"Роскосмос" представил обновлённый сайт

Компания RaySrudio разработала новый сайт для госкорпорации «Роскосмос». В пресс-службе корпорации сообщают, что новая версия отличается улучшенной функциональностью, удобным структурированием информации и обновлённым дизайном. Кроме того, теперь сайт отлично адаптируется к мобильным устройствам.

Теперь на главной странице сайта размещено несколько секций по темам: пилотируемая космонавтика, орбитальные группировки, космодромы и мультимедиа. Разработчики добавили теги, больше иллюстраций, тексты стали читаться легче. Также после тестирования обещают запустить специальную версию для слабовидящих. В «Роскосмосе» подчеркнули, что, несмотря на нововведения, все прежние ссылки, ведущие на сайт, будут исправно работать.

Как сообщили в пресс-службе корпорации, создание новой интернет-страницы является частью общего плана обновления ракетно-космической отрасли. Улучшенный сайт отражает основные подходы «Роскосмоса» - структурированность, инновационность и эффективность.

RaySrudio сотрудничает с корпорацией с 2009 года, и согласно данным портала госзакупой будет являться единственным поставщиком на техподдержку сайта «Роскосмоса» до 31 декабря 2019 года.

Ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин сообщил, что «Роскосмос» является рекордсменом по числу финансовых нарушений. В корпорации прокомментировали его заявление, отметив, что эти данные устарели – они относятся к прошлому году. Кроме того, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин выступил с просьбой к Счётной палате, чтобы в 2019 году провели проверку корпорации.