Колхоз им. Терминатора: Рязанская область станет первым полигоном для работы беспилотных тракторов

Первый российский агрокомплекс, обслуживающийся беспилотной сельхозтехникой, будет создан в 2019 году.

В следующем году российское сельское хозяйство начнет переходить на новый уровень развития. Впервые на поля выйдут работать беспилотные трактора. Для дебюта роботизированной техники будет создано аграрное предприятие в Рязанской области. Беспилотники смогут сами проделывать все процедуры с урожаем, включая посадку, обработку и сбор.

Сотрудники «Автонет» объяснили, как работает беспилотная сельскохозяйственная техника. «Для обслуживания этих тракторов человек фактически не нужен. 10 единиц техники будут совершать на полях функции, которые на них накладывает централизованный диспетчер», - рассказали в организации. Испытательное поле, размером около 500 гектаров, послужит базой для опробования беспилотных тракторов. Специалистам нужно будет высчитать всю целесообразность перехода на данный вид техники к 2021 году.