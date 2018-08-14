Компания "Xiaomi" начала строительство нового высокотехнологичного офиса

Скоро "Xiaomi" ждут приятные перемены и хлопоты. Компания приступила к строительству новой штаб-квартиры в городе Ухань, расположенном в центральной китайской провинции Хубэй. По словам представителей корпорации, новый офис станет центром исследований и разработок в области искусственного интеллекта, облачных вычислений и больших данных.

Сейчас в "Xiaomi" работают 15 тысяч сотрудников, а новый офис сможет вместить 2500 работников. Строительство займет 2-3 года, и ориентировочно в 2020 году компания переедет в новые стены и будет дальше вершить мировой технический прогресс.

Город Хуань, население которого составляет примерно полтора миллиона человек, был выбран не случайно. Основатель "Xiaomi" Лэй Цзюнь, известных также как "китайский Стив Джобс", является уроженцем Уханя. По его словам, город идеально подходит для размещения научно-исследовательского центра, поскольку в центральном регионе страны сосредоточены ведущие университеты.

"Xiaomi" — не первый китайский технический гигант, который решает перебраться из шумных и переполненных мегаполисов, таких как Токио и Шанхай, в более спокойные и экологически чистые места. Помимо этого, базирование в небольших городах позволяет сократить эксплуатационные расходы и воспользоваться местными льготами. Ранее так поступили "Huawei" и "Alibaba".

Напомним, что "Xiaomi Corporation" была основана в 2010 году. Занимает шестое место в мире и четвертое в Китае по объему производства и продаж смартфонов. В прошлом году чистая прибыль корпорации составила 18 миллиардов долларов. Несмотря на то, что компания занимается разработкой и продажей телевизоров, планшетов, ноутбуков и устройств для умного дома, основные мощности корпорации сосредоточены на производстве смартфонов. В линейке "Xiaomi" можно найти как бюджетные варианты, так и дорогостоящие флагманы. В России на данный момент работают 60 официальных магазинов "Xiaomi" и в будущем планируется открытие новых.