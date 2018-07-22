Пользователи по всему миру сообщают о масштабных сбоях в работе YouTube

По всему миру зарегистрированы сбои в работе онлайн-видеохостинга YouTube. Сервис Downdetector, отслеживающий работу подобных интернет-ресурсов, сообщает, что первые данные из России поступили около 22:00 по московскому времени.

Большинство жалоб, поступающих от пользователей, относятся к проблемам с трансляцией видео (66%), также поступают жалобы о некорректной работе сайта (23%) и невозможности войти в свои аккаунты (9%). Проблемы затронули такие страны, как Россия, США, Украина, Казахстан, Франция, Великобритания и Бразилия.

Это не первые перебои в работе одного из популярнейших интернет-ресурсов мира. Так, например, перебои 17 октября многими пользователями были названы «концом света». А в апреле этого года возникли проблемы в работе сервиса, которые многие пользователи связывали с безуспешной блокировкой Роскомнадзором мессенджера Telegram. При этом, как известно, был заблокирован ряд IP-адресов, которые принадлежали корпорации Google.