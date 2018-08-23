Сила мысли мощнее рук: парализованные люди смогут управлять смартфоном

Сегодня, 07:30 \\ Техника и технологии

Как стало известно, парализованные люди получат возможность управлять смартфоном с помощью силы мысли. Была создана система, которая способна распознавать некоторые модели активности мозга и передавать команды мобильному устройству, которое выполняет соответствующие задачи.

Был проведен эксперимент, в результате чего стало понятно, что это действительно возможно. Участники эксперимента смогли добиться того, чтобы отправить сообщение и совершить онлайн-покупку силой мысли. Такая разработка создана для парализованных людей, которые теперь смогут полноценно пользоваться цифровыми устройствами, общаться с близкими и описывать состояние своего здоровья.

Также стоит отметить тот факт, что ученые назвали группу людей, которым лучше других подойдут операции по уменьшению желудка. Такие операции обычно делают людям с очень большим избытком массы, когда худеть становится практически невозможно. После хирургического вмешательства пациенту больше не приходится мориться себя голодом, уменьшенный желудок быстро наполняется, в результате чего в мозг поступает информация о насыщении. Человек потребляет меньше калорий и быстро худеет. В связи с тем, что данный вид операции тоже имеет некоторые побочные эффекты, его предлагают только пациентам с особенно острой формой ожирения.

Также открыт объективный метод измерения боли. Для этого была использована электроэнцефалография. Был проведен эксперимент на грызунах. Суть прибора заключается в том, что сила боли определяется исходя из времени, через которое животное отдернет лапу. Ученые надеются, что открытие позволит врачам точно определять уровень боли у пациентов, которые не могут оценить его сами.

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Автор - Алевтина Сергеева
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