Космические челноки могут снова появиться в России

В России могут возобновить производство многоразовых космических кораблей, аналогичных советским «Буранам», как сообщил генеральный директор Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) Кирилл Сыпало.

Представитель ЦАГИ заявил, что на данный момент многоразовые космические корабли в России не востребованы, однако после закрытия программы «Бурана» тема подобных систем не умерла, а продолжила развиваться. Это связано с тем, что многоразовый челнок является отличным способом совершать сообщение «Земля-орбита». Сейчас в России многоразовая тематика развивается Фондом перспективных исследований, поэтому рано или поздно проект будет возрождён. Специалисты предоставят свои варианты дальнейшего развития этой области, как только российские чиновники осознают необходимость в этом.

В этом году, 15 ноября, исполнилось 30 лет первому и последнему полёту советского многоразового космического корабля «Буран». В настоящее время до сих пор используются технологии, созданные для советской техники. Российский космический аппарат двойного назначения «Клипер» считается дальним родственником «Бурана». Он так же подходит для многоразового использования и в теории должен сменить «Союзы», начав выполнять доставку экипажа и груза на орбитальные станции или срочно эвакуировать космонавтов на Землю. Челнок разрабатывается ракетно-космической корпорацией «Энергия».