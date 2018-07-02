Только для женщин: MevoFit запускает новые фитнес-трекеры

Как было отмечено, MevoFit запускает такую вещь как фитнес-трекеры, предназначенные только для женщин. Компания создала эксклюзивные приспособления MevoFit Slim и MevoFit Slim HR.

Они имеют премиальный и тонкий дизайн, а также стильное изогнутое стекло. Ремни для фитнес-трекеров доступны в нескольких цветах. К достоинствам можно отнести устойчивость к воде и оснащенность спортивным сенсорным дисплеем, аккумулятор может работать до семи дней активного режима.

Фитнес-трекер Withings Pulse HR отслеживает разные виды активности и работает до двадцати дней. Софт поддерживает более 30 видов активности, включая бег, велопрогулку, плавание и другие виды спорта. Гаджет считает количество сделанных шагов, пройденное расстояние и потраченные калории. Данной разработке не страшны попадания на корпус пыли и погружений в воду на глубину до 50 метров.

Также стоит отметить тот факт, что были созданы беспроводные наушники с функцией синхронного перевода. Для успешного межязыкового контакта достаточно вставить один наушник себе в ухо, а второй отдать собеседнику. Особенность этих наушников заключается в том, что они способны обучаться. Цена гаджета на данный момент равно 220 долларов.