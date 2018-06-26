Apple уступила Microsoft в рейтинге самых дорогих компаний

Корпорация Билла Гейтса «Microsoft» обогнала «Apple» и стала самой дорогой компанией США с капитализацией 753 миллиарда долларов.

Компания «Apple», которая возглавляла рейтинг с 2010 года, а в августе 2018 года стала первой корпорацией мира с капитализацией свыше 1 триллиона долларов, была вынуждена переместиться на вторую строчку, так как ее рыночная стоимость после неудачного запуска новых продуктов iPhone XS и iPhone XR значительно упала и теперь составляет 746,8 миллиардов долларов.

Поднять продажи и вернуть себе пальму первенства руководители «яблочной» корпорации надеются с помощью возвращения в магазины популярного iPhone X, который был снят с производства из-за выхода iPhone XS. Третье место в списке заняла торговая площадка Amazon, рыночная стоимость которой составляет 736,8 миллиардов долларов.

По мнению экспертов, стоимость «Microsoft» будет только расти, и «Apple» придется приложить немало усилий, чтобы догнать конкурента. Ранее портал News.ru рассказал о самой дорогой финансовой организации России. Им стал «Сбербанк», рыночная стоимость которого составила 4 триллиона 435,4 миллиардов рублей.