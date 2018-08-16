Ученые в Швейцарии изобрели умную куртку

Авторами разработки являются специалисты из Федеральной научно-исследовательской лаборатории по материаловедению Швейцарии (EMPA). Уникальность куртки в том, что она может испарять пот, сообщает издание "Тольятти-Новости".

В основе изобретения лежит технология HYDRO BOT. Благодаря ей стало возможным встроить в куртку специальную мембрану. За образец авторы новинки взяли лыжную куртку. Встраиваемая мембрана оснащена миллионом пор на квадратный метр. Работает механизм при помощи электрического импульса. Сообщается, что он может быть совсем небольшой. Этот электрический импульс запускает специальные механизмы, благодаря которым поры на мембране превращаются в микронасосы. Они работают таким образом, что позволяют очень быстро удалить влагу из куртки. При этом эта функция работает не постоянно, ее необходимо включить. Это можно сделать при помощи специального приложения на смартфоне.

Официальные представители EMPA, что эта технология совершит настоящую революцию в производстве одежды. Исследователи сообщили, что работали над тканью более 10 лет. При этом авторы изобретения пока не сообщают, появится ли такая одежда на широком рынке и где будет сосредоточено ее использованеие.

Напомним, ранее умную куртку разработала китайская компания Xiaomi. Ее суть заключается в том, что при помощи специально встроенных гаджетов куртка регулирует температурный режим в зависимости от погоды. При этом включается простым нажатием кнопки на рукаве. Максимальный нагрев куртки — около 50 градусов. Такую температуру она может держать до 8 часов.