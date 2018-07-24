Ученые разработали датчики, которые превращают обычные бытовые приборы в умные

С помощью миниатюрных датчиков можно управлять со смартфона абсолютно любым бытовым прибором, даже старомодным. Интересно, что система может быть использована, например, для полива цветов или кормления рыб.

Автором разработки является голландский стартап Frolic Studio. Проект называется Smartians. Сообщается, что специальные аксессуары позволяют превратить свое жилище в самый настоящий умный дом. При этом управлять всеми устройствами можно с собственного телефона. Например, если человек слышит плач своего ребенка, он может, находясь в другой комнате, включить находящуюся над кроваткой игрушку, чтобы она заиграла и успокоила малыша. С помощью устройств можно также управлять жалюзи, открывая и закрывая их, когда это необходимо.

Кроме того, установить датчики можно и для того, чтобы кормить аквариумных рыбок, а также поливать цветы. Можно даже интегрировать в систему умного дома проигрыватель для пластинок. Заряжать эти миниатюрные устройства нужно, но не часто, всего лишь дин раз в несколько месяцев.

Известно, что в настоящий момент эта система только находится в разработке. Компания ищет инвесторов, которые помогут реализовать интересную задумку и внедрить технологию в широкое производство.