Играем по крупному: Logitech готовится к масштабной сделке

Сегодня, 14:22 \\ Техника и технологии

Как стало известно, компания под названием "Logitech" готовится к своей самой крупной сделке. Она планирует купить компанию Plantronics за 2,2 миллиардов долларов.

Отмечается, что выкупаемая компания специализируется на беспроводных наушниках, в то время как Logitech имеет более широкий профиль и занимается производством аксессуаров. Данная сделка позволит Logitech расширить ассортимент предлагаемой продукции. К тому же у компании появится возможность расширить свои возможности и освоить новые рынки. По имеющимся данным, если стороны договорятся, то сделка будет закрыта в следующем году. О сделке будет объявлено в ближайшее время.

Также стоит отметить тот факт, что данная компания выпустила новую модель игровой механической клавиатуры Logitech G413 Carbon. В комплекте с клавиатурой поставляется набор из 10 сменных клавиш WASDQE,12345 и щуп для их извлечения. Их отличие от стандартных заключается в более угловатом углублении для лучшего упора пальцев. Верхняя панель выполнена из алюминия, остальная часть выполнена из качественного пластика.

Два года назад компания купила фирму Jaybird, которая специализируется на производстве аудиопродуктов. В их число вошла новая модель беспроводных наушников, она предназначена для спортсменов. Наушники имеют защиту от влаги, а модули для правого и левого уха соединены проводом, на котором располагается пульт управления.

Поделиться новостью:
Автор - Алевтина Сергеева
Главное за неделю

Xiaomi выпустила беговую дорожку

 Знаменитая компания Xiaomi представила широкой аудитории свое новое изобретение. На этот раз пополнились новой моделью товары в области спорта. Сейчас беговая дорожка собирает средства на площадке...

Борщевичное бедствие: Немецкие СМИ рассказали о стихийной проблеме России

 Сначала борщевик рос лишь на Кавказе, но теперь он активно разросся, захватывая среднюю...

Origin в рамках "Черной пятницы" запустил скидки до 85%

 Магазин предлагает отличную возможность недорого купить игры от Electronic Arts, Ubisoft...

На Украине из космоса рассмотрели проседание Крымского моста

 Об этом заявило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины. В...

Cooler Master представила коврик для мыши с подсветкой

 Известная компания Cooler Master выпустила коврик для мыши MP750. Его уникальность...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ