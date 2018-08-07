Играем по крупному: Logitech готовится к масштабной сделке

Как стало известно, компания под названием "Logitech" готовится к своей самой крупной сделке. Она планирует купить компанию Plantronics за 2,2 миллиардов долларов.

Отмечается, что выкупаемая компания специализируется на беспроводных наушниках, в то время как Logitech имеет более широкий профиль и занимается производством аксессуаров. Данная сделка позволит Logitech расширить ассортимент предлагаемой продукции. К тому же у компании появится возможность расширить свои возможности и освоить новые рынки. По имеющимся данным, если стороны договорятся, то сделка будет закрыта в следующем году. О сделке будет объявлено в ближайшее время.

Также стоит отметить тот факт, что данная компания выпустила новую модель игровой механической клавиатуры Logitech G413 Carbon. В комплекте с клавиатурой поставляется набор из 10 сменных клавиш WASDQE,12345 и щуп для их извлечения. Их отличие от стандартных заключается в более угловатом углублении для лучшего упора пальцев. Верхняя панель выполнена из алюминия, остальная часть выполнена из качественного пластика.

Два года назад компания купила фирму Jaybird, которая специализируется на производстве аудиопродуктов. В их число вошла новая модель беспроводных наушников, она предназначена для спортсменов. Наушники имеют защиту от влаги, а модули для правого и левого уха соединены проводом, на котором располагается пульт управления.