Разработчика Kate Mobile Федора Власова посадили в СИЗО за прокси-сервера

С их помощью жители Украины обходили блокировку "ВКонтакте". Так 23-февраля другие создатели проекта написали в группе соцсети.

По словам источников, Федор Власов находится под арестом в московском СИЗО №5 с 1 ноября. Следствие утверждает, что неизвестные лица воспользовались прокси-серверами разработчика совершили некие преступления через Интернет.

Представители приложения отмечают, что на время расследования перестанут работать прокси-сервера Kate Mobile. Они предложили украинцам заходить во "ВКонтакте", используя сервисы VPN или другие методы. Проблемы возникли и у официального сайта приложения. Однако оно доступно для скачивания в Android-магазине Google Play, ресурсе 4PDA, сообществе и по специальным ссылкам. Разработчики ожидают, что вскоре ситуация разрешится в пользу Федора Власова и проекта Kate Mobile, а приложение восстановит работу в штатном режиме.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко приказал провайдерам Украины ограничить доступ местных жителей к ряду российских интернет-ресурсов. Среди них оказалась и социальная сеть "ВКонтакте".