Интернет-магазин JD.com использует роботов в качестве курьеров

Китайский интернет-магазин JD.com решил проверить, как справятся роботы с обязанностями курьера. Тестирование доставки будущего проходит на территории города Чанша провинции Хунань, как передает «Синьхуа».

Сейчас роботизированные доставщики обслуживают станцию площадью 600 кв.м. Некоторым роботам позволили осуществлять доставку в пределах 5 км от центра города. Ежедневно роботы должны будут отправлять по 2 тыс. товаров. Об этом рассказал основатель JD.com Лю Сяндун.

Скорость роботов-курьеров составит 20 км/час. Изобретение представляет собой подобие грузовой машины с 22 отсеками для посылок. Применяя систему идентификации и распознавания лиц, робот без труда вручит посылку ее законному получателю. В будущем планируется масштабный запуск подобных доставок в разных городах.

Сяндун также поделился, что компания на этом не остановится. Планируется сделать роботов частью всех процессов: работа на складах, на дистрибьютерских станциях, в обслуживании клиентов. Основатель компании видит в будущем курьеров-людей как работников офиса, контролирующих действия машин.

JD.com находится на почетном третьем месте среди интернет-ритейлеров Китая. Компания существовала с 1998 по 2004 год как магазин дисков, а после переквалифицировалась в онлайн-магазин.