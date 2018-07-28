Стали известны первые в мире общие правила успользования дронов

Их предложила Международная организация по стандартизации - ISO. С положениями можно ознакомиться на сайте учреждения.

Сейчас беспилотниками никого не удивишь. Однако во всем мире пока отсутствует четкая и единая нормативно-правовая база, регламентирующая их использование. В большинстве регионов власти требуют регистрировать лишь крупные дроны. Однако маленькие аппараты также могут представлять опасность для здоровья, имущества или конфиденциальности граждан.ISO стали изучать вопрос и составили первый общий перечень правил. Стоит отметить, что любой желающий может указать свои замечания и дополнения до 21 января 2019 года.

Как известно, двигателям самолетов нужно избегать попадания внутрь любых объектов. Поэтому новые стандарты требуют держать дронов подальше от аэропортов. Кроме того, организация предлагает определить ряд других зон с запретом на использование дронов. Их границы можно выделить "виртуальными заборами" при помощи геолокации.

Инициатива также предусматривает принудительное внедрение каждому дрону систем, которые будут автоматически вести журнал полетов. ISO планирует оценивать квалификацию операторов и повышать её при помощи обучающих курсов. Чтобы не возникало непредвиденных поломок, авторы правил планируют ввести обязательное техобслуживание аппаратов. В этом дроны будут походить на автомобили.