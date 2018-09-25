Эксперты отобразили по черепу лицо самого резонансного британского киллера 19 века

Благодаря современным технологиям мир узнал, как выглядел убийца английского премьера Персиваля.

Ученым удалось получить достоверный облик Джона Беллингема, который вошел в британскую историю как убийца премьер-министра Великобритании. Для реконструкции лица, специалисты использовали череп преступника, хранящийся в Музее патологий несколько сотен лет. Перед началом работы, специалисты получили разрешение у родственников Джона. В воссоздании облика криминалисты и художники опирались на исторические факты, текстовые упоминания и форму черепа.

Уроженец Сент-Ниотса Джон Беллингем, отучившись на ювелира и пройдя военную службу, занялся в Британии оловянным ремеслом. В начале 19 века он попал в неприятную ситуацию с российским кораблем «Союз», перевозившим груз Джона. Оказавшись жертвой клеветы и доноса, он несколько лет просидел в российской тюрьме. С трудом покинув Россию в 1809 году, он обратился к британскому правительству за материальной компенсацией. Тогдашний премьер-министр Спенсер Персиваль отказал Беллингему, сославшись на отсутствие денег. Так продолжалось несколько лет, пока терпение Джона не лопнуло. В мае 1812 года он застрелил Спенсера в коридоре Парламента. Через несколько дней Джона Беллингема повесили. Простые англичане не считали его убийцей, а наоборот, отнесли к жертвам бюрократии.