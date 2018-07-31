К пользователям Twitter присоединятся жители Кубы

Газета Juventud Rebelde сообщает, что теперь жители Кубы смогут зарегистрироваться в Twitter с помощью мобильных устройств. Ранее кубинцы не могли получить доступ к соцсети из-за невозможности активировать аккаунт.

Чтобы подтвердить достоверность аккаунта в Twitter, необходимо ввести код для активации, отправленный посредством СМС-сообщения. Кубинцам активирующее сообщение не поступало, так как международный телефонный код Кубы «+53» не значился в списке Twitter. Социальная сеть просто не могла его распознать, поэтому зарегистрироваться можно было только с помощью зарубежного номера. Сейчас ситуация исправлена.

Кубинцам доступно использование социальной сети, одна остается один минус: раздел «Актуальное» отображаться не будет. Вместо этого предлагается поиск свежих новостей по хэштегам.

Куба все еще входит в число стран, где слабо развиваются информационные технологии. Час пользования беспроводным Интернетом в общественном месте обходится в 1 доллар.

В конце 2017 года кубинский оператор связи Etecsa разрешил местным жителям посылать СМС-сообщения в США. Раньше жители острова прибегали к использования специальных программ для обхода этого запрета.