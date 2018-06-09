"Росэлектроника" создала передвижной суперкомпьютер для армии и космоса

Мощность устройства достигает 2,2 петафлопс. 22 ноября о новой разработке отчиталась пресс-служба "Ростеха" со слов исполнительного директора Олега Евтушенко.

Сотрудникам концерна "Вега" из "Росэлектроники" удалось сжать суперкомпьютер в корпус 1,9х1,35х1 метров. Они создали мобильный и компактный вычислительный модуль с рекордной производительностью для таких скромных габаритов. Объем доступной памяти составляет 2,2 петабайт.

От конкурентов российское оборудование отличается на 40% меньшим потреблением энергии. Оно также может похвастаться эффективной системой жидкостного охлаждения. Специальное вещество загружается в виде блоков. Конструкция обеспечивает защиту от пыли, шума, влаги и воспламенения. При этом блоки охлаждения можно перемещать в контейнерах вслед за основным модулем.

Новый суперкомпьютер планируют приспособить для нужд российской армии, изучения космоса и других ресурсоёмких направлений науки. К примеру, машина способна анализировать объекты, снятые спутниками, моделировать летательные аппараты или наблюдать за бортовыми системами. По словам Олега Евтушенко, суперкомпьютер также пригодится разработчикам роботов, машинных алгоритмов и программ с искусственным интеллектом.