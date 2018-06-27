Платежная система «ВКонтакте» запускает кэшбэк с оффлайн-покупок

«ВКонтакте» решила сотавить конкуренцию уже имеющимся на рынке системам по возврату денег. Для своей платежной системы VK Pay соцсеть запускает кэшбэк за совершение покупок оффлайн. Программа возврата средств получила название «Чекбэк». Нововведение стартует сегодня, 23 ноября.

Для того, чтобы вернуть средства, покупателю достаточно просто отсканировать QR-код чека. В пресс-службе соцсети сообщают, что если чек соответствует условиям нескольких акций, он может использоваться для каждой из акций по очереди. Сумма возврата также зависит от суммы покупки. После шопинга сумма кэшбэка поступит на счет VK Pay, откуда деньги можно легко вывести на карту банка. За все манипуляции с чеком «ВКонтакте» взимает скромную комиссию, сумма которой не оглашается.

Первыми компаниями, поддержавшими кэшбэк «ВКонтакте», стали PepsiCo и Good Food. В будущем планируется партнерство и с другими крупными поставщиками еды, одежды, техники, а также с сетевыми заведениями.

VK Pay появился в июне 2018 года при поддержке Газпромбанка. По данным «ВКонтакте», систему используют около 3 млн. пользователей. VK Pay дает право на совершение покупок общей стоимостью 40 тыс. рублей в месяц. Главными конкрентами «ВКонтакте» в сфере кэшбэка за оффлайн-покупки являются сервис «Яндекса» «Едадил», а также «2ГИС Чек» от геосервиса «2ГИС».