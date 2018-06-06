Хулиганы заставили Siri выставить Трампа половым органом

Голосовой помощник Apple демонстрирует неприличное изображение, отвечая на запрос о президенте США. Резонансное событие в соцсетях заметило издание The Verge.

В четверг, на День Благодарения, жители США заметили фотографию полового члена рядом с информацией о Дональде Трампе. В частности, о его возрасте. Siri демонстрировала человеческий пенис прямо на экранах смартфонов и планшетов от Apple. Некоторые пользователи отмечают, что увидели аналогичное изображение в поисковике Safari. Притом иногда алгоритмы Apple выдавали и нормальные снимки Дональда Трампа.

Позднее оказалось, что дело в статье на англоязычной "Википедии". Неизвестные хулиганы отредактировали статью об американском президенте, выставив его мужским половым органом. Изменения повлияли и на Siri, заставив её демонстрировать соответствующее фото со страницы ресурса. В настоящее время администраторы "Википедии" исправили статью.

Напомним, это не первая попытка злопыхателей опорочить Дональда Трампа в поисковой выдаче. В прошлом году пользователи Reddit сговорились и попытались заставить Google показывать фото политика по запросу "идиот".