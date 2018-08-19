Xiaomi выпустила беговую дорожку

Знаменитая компания Xiaomi представила широкой аудитории свое новое изобретение. На этот раз пополнились новой моделью товары в области спорта. Сейчас беговая дорожка собирает средства на площадке коллективного финансирования.

Устройство получило название Xiaomi WalkingPad Mini Walk Smart Treadmill. Известно, что оно было представлено на международном рынке этой осенью. Беговая дорожка предназначена для спортивной ходьбы. Стоимость, с которой она была представлена, составляла 500 долларов.

Известно, что на этапе предварительного заказа ее можно будет приобрести по цене 273 доллара. Продажи Xiaomi WalkingPad Mini Walk Smart Treadmill должны начаться почти через месяц – 25 декабря. Разработчики гаджета рассказали, что по габаритам дорожка оказалась немного больше предыдущей модели. Ее длина составила 11420 мм, ширина – 828 мм, а высота достигает 1140 мм.

Устройство оснащено специальной ЖК-панелью. На ней можно увидеть различного рода информацию, например, скорость спортивной ходьбы, время и прочие сведения. Дорожка рассчитана на человека, масса которого составляет не более 110 кг, а максимальная скорость, которой можно достичь, занимаясь на ней – 15 км/ч. При этом устройство сконструировано таким образом, что поручень и дисплей можно сложить. Это сделано для более удобной транспортировки.