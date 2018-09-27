Создатели Instagram настраивают обновленный интерфейс приложения

Сегодня, 14:46 \\ Техника и технологии

Изменения будут постепенно внедрять в разных странах. Об этом 21 ноября сообщил информационный центр социальной сети.

 Создатели утверждают, что тестирование приложения продлится несколько недель и будет разбито на несколько этапов. Совсем скоро пользователи Instagram смогут увидеть обновленный интерфейс на странице своего профиля. В частности, разработчики настраивают кнопки, иконки и новые механизмы перемещения между вкладками. В то же время, перемены не затронут опубликованные фотографии и видеоролики.

Пресс-служба отмечает, что дизайнеры добиваются более удобной навигации и управления приложением. Они призывают комментировать обновление в официальном сообществе Instagram. Разработчики намерены менять свой курс, ориентируясь по отзывам.

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Автор - Александр Лубяной
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