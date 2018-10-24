"Яндекс" и Сбербанк открыли бета-тест маркетплейса Bringly

Площадка позволяет заказывать товары из иностранных магазинов. Она станет третьим элементом "российского Amazon".

Об открытии нового маркетплейса рассказали представители "Яндекса". По их словам, бета-тест затянется примерно на пять месяцев. За это время сотрудники "Яндекс.Маркета" и Сбербанка планируют подключить к платформе больше торговых партнеров, расширить ассортимент, наладить новые способы доставки и оплаты товаров.

На данном этапе Bringly позволяет расчитаться за покупку исключительно банковской картой. Покупателям предлагают выбрать из 4 миллионов позиций. В 2019 году перечень может вырасти до 50 миллионов. Маркетплейс будет ориентироваться на обувь, одежду, косметику и смартфоны повышенной степени защиты. Средняя стоимость нарядов достигает 30, а электроники - 100 долларов. В то же время, Bringly позволяет экономить на услугах посредников.

Директор "Яндекс.Маркета" по международному развитию Алекс Васильев отметил, что большинство жителей России предпочитает покупать всякую всячину через зарубежные интернет-сервисы. 90% заказов доставляются из Китая. Поэтому рынок трансграничной торговли представляет для компании большие перспективы. Разработчики планируют наладить торговлю с Турцией, Германией, Израилем, Южной Кореей, Германией, Великобританией и Китаем. Об этом пишет РБК.