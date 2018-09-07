Слабое место: Эксперты назвали самую распространенную причину поломки смартфона

Специалисты провели опрос и выяснили, что чаще всего владельцы смартфонов вынуждены относить свои девайсы в ремонт из-за поломок и проблем с экраном.

Эксперты SqareTrade назвали самую распространенную причину поломки смартфона. Как оказалось, чаще всего у пользователей из США в гаджетах ломаются экраны. По статистике за прошлый год, у 66% американцев сломались смартфоны.

«Слабое место» девайсов, согласно итогам опроса, это экран. У 29% американцев он разбивался, а ее 27% опрошенных экраны попросту царапали. 22% жителей США назвали причиной поломки своего смартфона вышедший из строя аккумулятор. Также были отмечены сбои в работе сенсорного экрана и сколы на корпусе смартфона, такие проблемы собрали в рейтинге причин поломок по 16%.

Также эксперты узнали, что частой причиной поломки смартфона является его падение на землю. Такие случаи происходили в 74% случаев. У 49% американцев гаджеты выпадали из каарманов, 39% опрошенных «топили» смартфоны в воде и у 26% «счастливчиков» девайсы падали в унитаз.