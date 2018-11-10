Российские школьники взломали компьютер Tesla Model S ради квеста

Сегодня, 11:00 \\ Техника и технологии

Такой была одна из задач программы "Информационная безопасность", которую проводит центр "Сириус". Подробности рассказала директор организации Елена Шмелева.

 В образовательной программе приняли участие 60 учеников старших классов. Большую часть ноября они ходили на занятия "Сириуса", посвященные различным IT-предметам. Среди них были криптография, киберкриминалистика, изучение операционных систем и механизмов безопасности. Специалисты центра научили школьников определять виртуальные угрозы и правильно с ними бороться.

После трех недель обучения участникам пришлось демонстрировать новые умения на практике. Ради этого "Сириус" подготовил квест из десяти заданий в двухуровневом павильоне, стилизованном под военный бункер. Сюжет потребовал от старшеклассников предотвратить масштабную ядерную атаку, устроенную хакерами. Среди прочего, российским ученикам предложили взломать Tesla Model S злоумышленников, чтобы получить из бортовых компьютеров данные об их местонахождении.

Кроме того, за 2,5 часа участникам квеста удалось применить навыки радио и схемотехники, администрирования, программирования и тому подобное. По словам разработчика Михаила Елизарова, школьники хорошо справились с задачей. Теперь им предстоит написать итоговый отчет, который определит оценку за испытание.

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Автор - Александр Лубяной
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