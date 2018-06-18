Кроссовки на колесиках: Google создает обувь для виртуальной реальности

Специальная обувь, которую компания Google уже успела запатентовать, поможет пользователю VR-очков не врезаться в стены. Кроссовки, больше похожие на ролики, защитят человека от столкновения с реальными препятствиями, но не уберегут от препятствий в виртуальном мире.

Компания Google решила усовершенствовать виртуальную реальность. Сейчас пользователи VR-очков часто рискуют, играя в игры или путешествуя по виртуальным мирам, столкнуться с реальными стенами или преградами. Зачастую такие столкновения не являются критичными, однако есть существенный риск получения серьезных травм.

Для решения это проблемы Google создает обувь для виртуальной реальности. Судя по документам, которые компания подала для регистрации своего изобретения, обувь будет представлять из себя кроссовки на колесиках. По мнению журналистов издания Engadget, такие ролики будут помогать пользователю VR-очков избегать столкновений и падений.

Суть обуви для виртуальной реальности заключается в том, что специальные кроссовки оснащены системой наблюдения за ногами. Когда ботинок с колесиками приблизится к стене или препятствию, то система изменит ландшафт в виртуальной реальности, а пользователь сможет избежать травмы.