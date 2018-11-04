В КНР заработала диспетчерская система для беспилотников

Сегодня, 20:04 \\ Техника и технологии

Администрация гражданской авиации Китая в городе Шэньчжэнь разработала автоматизированную диспетчерскую систему для дронов. На данный момент запуск системы происходил в тестовом режиме.

Как сообщает интернет-портал «N+1», благодаря системе происходит оперативное одобрение полётного плана летательного аппарата, составление маршрута в режиме онлайн, а также быстрая идентификация дронов. На портале UTMISS осуществляется регистрация и приём заявок от операторов беспилотников в Шэньчжэне.

Актуальность разработки обусловлена тенденцией к постепенному снижению цен на лёгкие гражданские беспилотники, в связи с чем по всему миру растёт число доступных дронов. Эксперты выражают беспокойство, что рост числа беспилотников приведёт к тому, что они станут угрозой для пилотируемых летательных аппаратов. По этой причине возрастает необходимость в создании системы, отслеживающей и корректирующей полёты как беспилотной, так и пилотируемой авиации.

Директор проекта Гэ Сяомин сообщил, что технология способна обмениваться данными с системами управления полётами военной и гражданской авиации. Иные подробности проекта не раскрываются.

Испытания диспетчерской системы для дронов пройдут в Финляндии и Эстонии. Во время тестов беспилотники выполнят ряд заданий, одним из которых станет доставка груза весом 5 кг. Подобные тесты пройдут и в России 29 ноября. Тестировать разработку собираются концерн «Международные аэронавигационные системы» и компания «Цифровые радиотехнические системы».

Ранее специалисты из Медицинского центра Университета Мэриленда совершили успешную тестовую доставку донорской почки с помощью дрона.

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Автор - Елена Андреева
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