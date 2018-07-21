Новости аэрофлота: пользователям мобильного приложения стал доступен Google Pay

Сегодня, 19:41 \\ Техника и технологии

Была обнародована информация о том, что пользователям мобильного приложения перевозчика "Аэрофлот" стал доступен Google Pay.

Теперь пользователям гаджетов на операционной системе Android доступен популярный сервис оплаты, который поможет избежать ручного ввода данных банковских карт. Чтобы начать работу с программой, клиенту необходимо установить приложение Google Pay, затем выбрать ту карту, которую клиент планирует использовать для дальнейшей оплаты. Стоит отметить, что сервис позволяет достичь максимальной безопасности.

Также стоит отметить тот факт, что "Аэрофлот" создал новую функцию в своем мобильном приложении. Были введены онлайновые карты 12 аэропортов по всему миру. Навигация помогает находить различные объекты в здании аэровокзала, поиск возможен и по названию, и по категории. Более того, к искомому объекту в приложении добавлена вся необходимая клиенту информация. Сотрудникам компании запретили использовать телефоны на работе. Приказ был выпущен с целью обеспечения информационной безопасности, в социальных сетях появилось фото распоряжения генерального директора. Это связано с возможностью записи на диктофон того, что происходит в офисах компании.

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Автор - Алевтина Сергеева
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