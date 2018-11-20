Asus ROG Phone поступит в продажу в Индии 29 ноября

Сегодня, 17:56 \\ Техника и технологии

Тайваньская компания Asus в сотрудничестве с Flipkart представит новинку в Индии.

Ранее в этом месяце Asus представила несколько бюджетных телефонов для индийского рынка. Но теперь компания решила произвести фурор, запустив импорт Asus ROG в Индию уже 29 ноября. Скорее всего, смартфон будет доступен исключительно через индийскую фирму Flipkart, потому как она уже объявила о сотрудничестве с Asus.

Пока цены не оглашают, но можно сделать прогноз, исходя из продаж предыдущих моделей. Например, стоимость Asus Zenfone 5z составляет 25 000 рупий в Индии и 400 евро в Италии. Цена на Asus ROG в Италии составляет € 900. Значит, его будут продавать в Индии более чем за 50 000 рупий. Не стоит забывать и о стоимости аксессуаров, которые значительно упрощают использование гаджета и расширяют его возможности. Например, дополнения для управления в играх, второй экран. Полный комплект обойдётся примерно в 75 000 рупий.

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Автор - Балог Анна
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