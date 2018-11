Origin в рамках "Черной пятницы" запустил скидки до 85%

Магазин предлагает отличную возможность недорого купить игры от Electronic Arts, Ubisoft и других издательств. Администраторы уже сменили ценники на страницах сервиса.

Самым дорогим проектом в рамках распродажи стал Darksiders 3 за 1999 рублей. Для него новинки сделали скидку в 13%. Гораздо дешевле обойдется FIFA 19 - 1800 рублей. Скидка составила 40%. Ещё сильнее Origin снизил цену на Madden NFL 19. Её продают за 50% от обычной стоимости, что составляет 1750 рублей. В числе "тысячников" оказалась новая игра от Ubisoft - "Assassin's Creed - Одиссея". Её предлагают за 1333 рубля со скидкой в 33%. Отдельно стоит отметить коллекцию из трех игр The Sims 4, которую отдают за 2 399 рублей.

Остальные игры обойдутся куда дешевле. В рамках "Черной пятницы" можно предаться ностальгии и получить лицензионные версии старых игр со скидкой до 85%. Именно такую сделали на обе части игры Dead Space, 2-ю и 3-ю Mass Effect, The Saboteur, ряд проектов из серии Need for Speed и прочие позиции. Ассортимент товаров со скидкой исчисляется десятками.