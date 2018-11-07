«Поделись своими талантами»: Apple выпустила новогоднюю рекламу для MacBook

Сегодня, 15:23 \\ Техника и технологии

Почти 3-минутный ролик напоминает по стилю мультфильмы компании Pixar. В рекламе показана молодая девушка София, которая создает картины и прячет их от всего мира.

 Компания Apple выпустила новогоднюю рекламу для MacBook. Ролик успел собрать ряд положительных отзывов. Реклама получилась ненавязчивой, видео больше похоже на мини-историю, которую показали в трогательном мультфильме.

Видео получило название «Share Your Gifts» (поделись своими талантами). Зачастую английское слово gift переводится как «подарок», однако оно также используется в разговоре о талантах. В новогодней рекламе передано настроение зимы, по всему нарисованному городу кружится снег, а сама героиня носит теплый объемный свитер. По словам пользователей, ролик получился очень трогательным, а идея творчества в нем была раскрыта полностью.

В своем ролике компания Apple показала ряд других брендов, ориентированных на молодежь. Дело в том, что сейчас «яблочная» корпорация активно продвигает свои MacBook в качестве рабочего инструмента для творческих людей. Поэтому в ролике есть логотипы и наклейки, известные творческой молодежи. Так, София носит кроссовки Nike, а на ее MacBook размещена наклейка с надписью Supreme (модный бренд одежды).

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Автор - Анна Пушкина
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