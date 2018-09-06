Steam Link больше не появится в магазинах

Компания Valve в сообществе Steam сообщила, что останавливает производство устройства Steam Link, позволяющего транслировать изображение с компьютера на телевизор. С его помощью пользователи могли комфортно расположиться на диване и играть в любимые игры из собственной электронной библиотеки.

Также уточняется, что все устройства распроданы на территории Европы, однако в магазинах Северной Америки его всё ещё можно найти. Кроме того, разработчики уточнили, что не прекратят поддерживать существующие гаджеты. Это касается и версий программного обеспечения для стриминга на смартфонах и планшетах.

Производство Steam Link остановили спустя три года после релиза. Устройство поступило в продажу в ноябре 2015 года. Цена на гаджет составляла 50 долларов, но сейчас, в связи с решением компании о прекращении производства, оставшиеся гаджеты распродаются за 2,5 доллара.

Возможно, Steam Link исчезнет с рынка, так как весной 2018 года компания запустила приложение для трансляции игр из библиотеки Steam на мобильное устройство или Smart TV.

Ранее компания Valve сообщила о том, что собирается запустить производство собственного шлема виртуальной реальности, разработанного на основе фирменной технологии.