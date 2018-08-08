В ногу со временем: Google тестирует Android 10 на смартфонах Pixel

Как стало известно, Google на данный момент уже начал тестировать Android 10 на смартфонах Pixel, у компании есть ранняя тестовая сборка гаджета.

В базе аппарат появился только вчера. Отмечается, что система под названием Android 10 выйдет не раньше следующей осени, хотя бета-версия явно появится намного раньше.

Также необходимо сделать акцент на том, что были обнародованы первые фото, которые сделали на камеру Google Pixel 3 Lite. Данное устройство должно стать бюджетной версией смартфона Google Pixel 3. Телефон имеет 12-мегапиксельную основную и 8-мегапиксельную фронтальные камеры. Судя по первым фотографиям, снимать новинка будет хуже, чем старшие модели.

Также стоит отметить тот факт, что американская компания Google выиграла в австралийском суде спор о торговой марке. Судом было принято решение о том, чтобы передать компании права на такие торговые марки как Google Legacy и Google LLC. Австрийский бизнесмен зарегистрировал их в 2015 и 2017 году, для использования этих марок данной фирмой суд не нашел оснований. Более того, предприниматель не явился в суд в назначенный день и не предоставил никаких доказательств в свою пользу. Недавно Google уже выиграл аналогичное дело.