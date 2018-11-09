В декабре заработает единая система экстренной помощи водителям в России, ЕС и Казахстане

Сегодня, 14:19 \\ Техника и технологии

Она будет вызывать спасателей к месту ДТП. Об этом рассказал спецпредставитель российского президента по вопросам транспорта Сергей Иванов.

 21 ноября чиновник выступил на конгрессе "ЭРА- ГЛОНАСС". Он заявил, что сейчас власти объединяют российский комплекс объединяют с аналогами из ЕС и Казахстана - e-call и ЭВАК соответственно. Проект предусматривает, что водителям будут оказывать экстренную помощь от Португалии до Дальнего Востока России и на всей территории Казахстана. Сейчас техники готовят систему к опытной эксплуатации. Она заработает ещё до конца 2018 года - примерно в декабре.

Кроме того, Сергей Иванов отчитался о трехлетних успехах "ЭРА-ГЛОНАСС". По его данным, система передавала диспетчерам данные об экстренных происшествиях 22 тысячи раз. При этом 12 тысяч вызовов она отправила автоматически, когда водители не могли нажать тревожную кнопку самостоятельно из-за травм. Спецпредставитель отметил, что "ЭРА-ГЛОНАСС" стала первым государственным проектом в своей сфере - а это повод гордиться Россией.

Как пишет "ТАСС", обязательное внедрение системы не обошлось без проблем. Они касались, в частности, праворульных автомобилей, которые весьма распространены в восточных российских регионах. По словам экспертов, японское оборудование конфликтует с "ЭРА-ГЛОНАСС" и порой отказывается корректно работать.

Поделиться новостью:
Автор - Александр Лубяной
Главное за неделю

Журнал "Time" опубликовал ТОП-10 видеоигр 2018 года

До Нового 2019 года осталось 44 дня, а это значит, что пора подводить итоги уходящего 2018 года. В журнале «Time» согласны с этим мнением и поэтому опубликовали ТОП-10 лучших видеоигр 2018 года.

Беременная Меган Маркл пришла на светский прием в платье с откровенным декольте

 В Лондоне состоялся ежегодный ужин Fondation Dinner, туда пришли герцог и герцогиня...

Французы планируют провести испытания прототипа гиперзвукового самолёта в 2020 году

 Конструкторы Французского центра аэрокосмических исследований (ONERA) приступили к...

Спецназ ФСБ получит на вооружение новую фантастическую машину

Силы специального назначения ФСБ РФ получат новый фантастический бронированный...

Дрон смог успешно доставить донорскую почку, не повредив орган

 Хирург Джозеф Скалеа из Медицинского центра Университета Мэриленда совместно с коллегами...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ