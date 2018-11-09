В декабре заработает единая система экстренной помощи водителям в России, ЕС и Казахстане

Она будет вызывать спасателей к месту ДТП. Об этом рассказал спецпредставитель российского президента по вопросам транспорта Сергей Иванов.

21 ноября чиновник выступил на конгрессе "ЭРА- ГЛОНАСС". Он заявил, что сейчас власти объединяют российский комплекс объединяют с аналогами из ЕС и Казахстана - e-call и ЭВАК соответственно. Проект предусматривает, что водителям будут оказывать экстренную помощь от Португалии до Дальнего Востока России и на всей территории Казахстана. Сейчас техники готовят систему к опытной эксплуатации. Она заработает ещё до конца 2018 года - примерно в декабре.

Кроме того, Сергей Иванов отчитался о трехлетних успехах "ЭРА-ГЛОНАСС". По его данным, система передавала диспетчерам данные об экстренных происшествиях 22 тысячи раз. При этом 12 тысяч вызовов она отправила автоматически, когда водители не могли нажать тревожную кнопку самостоятельно из-за травм. Спецпредставитель отметил, что "ЭРА-ГЛОНАСС" стала первым государственным проектом в своей сфере - а это повод гордиться Россией.

Как пишет "ТАСС", обязательное внедрение системы не обошлось без проблем. Они касались, в частности, праворульных автомобилей, которые весьма распространены в восточных российских регионах. По словам экспертов, японское оборудование конфликтует с "ЭРА-ГЛОНАСС" и порой отказывается корректно работать.