NVIDIA бесплатно раздает Battlefield V при покупке видеокарт GeForce RTX

Сегодня, 13:33 \\ Техника и технологии

Новая акция компании распространяется на модели 2070, 2080 и 2080 Ti. Об этом сказано на сайте бренда.

 NVIDIA решила подогреть интерес к своей продукции довольно щедрым предложением. Она бесплатно раздает цифровые копии шутера всем желающим. Уникальный ключ к игре можно гарантированно получить при покупке любой из указанных видеокарт через официальный магазин с 20 ноября по 31 января. Разработчики засчитывают также покупку компьютерных сборок, включающих графические ускорители от NVIDIA. На других код от игры попросту не сработает.

Battlefield V стоит около 3 тысяч рублей. Поэтому поклонники серии могут совершить выгодную сделку. Стоит отметить, что GeForce RTX хорошо подходят к этому шутеру благодаря технологии DXR. NVIDIA первой разработала ускорителей, обеспечивающих трассирующие лучи в реальном времени. В свою очередь, DICE внедрили эту технологию в свою игру. Для другого сочетания продуктов такие графические эффекты пока недоступны. Пользователи отмечают, что DXR требует от компьютеров немалой производительности. Но в то же время - обеспечивает уникальное зрелище.

А уже в декабре 2018 года эксперты ожидают появление на рынке ещё одного представителя серии - RTX 2060. Предполагается, что выпуск модели позволит NVIDIA исправить экономический спад, возникший из-за снижения интереса к фермам для майнинга криптовалют.

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Автор - Александр Лубяной
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