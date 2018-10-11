Старые модели iPhone и Mac оказались уязвимы для поддельных сайтов в Safari

Хакеры могут незаметно менять буквы в ссылках на символы Юникода. Об этом предупреждает пресс-служба компании Tencent Security Xuanwu Lab, специализирующейся на кибербезопасности.

Эксперты обнаружили опасную уязвимость в старых версиях Safari, которые до сих пор используются на некоторых моделях iPhone и Mac. Оказалось, что букву d в названии поддельного сайта можно заменить символом dum - в поисковой строке он выглядит точно так же.

Благодаря визуальной схожести, пользователи могут перепутать страницы злоумышленников с популярными сайтами. Например, Reddit, LinkedIn или Wordpress. Достаточно ввести данные для входа в привычные поля, чтобы ими завладели хакеры. Далее все по стандартной схеме - злоумышленники могут сменить пароль или электронную почту, а затем действовать от имени жертвы.

По даннным компании, уязвимыми являются модели iPhone под управлением iOS 11.4.1 и её более ранних версий. Устройства iMac и MacBook могут попасться на уловку с системами macOS High Sierra 10.13.5 и старше. Авторы исследования рекомендуют пользователям при возможности обновить прошивку до самой новой версии.