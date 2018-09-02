Cooler Master представила коврик для мыши с подсветкой

Сегодня, 10:55 \\ Техника и технологии

Известная компания Cooler Master выпустила коврик для мыши MP750. Его уникальность состоит в наличии подсветки. При этом он мягкий на ощупь, состоит из резиновой основы, а потому надежно фиксируется на столе.

 Сообщается, что новинка подсвечивает различными насыщенными оттенками, которые не режут глаз, а создают приятную атмосферу. Коврик имеет водоотталкивающую поверхность. Кроме того, можно выбирать, какой из имеющихся цветов будет освещать окружающее пространство. Сделать это можно с помощью кнопки на коврике. Также есть набор программного обеспечения Cooler Master. Это необходимо для более точной настройки. Чтобы подключить его к компьютеру, есть кабель, который находится в верхнем левом углу.

 Интересно, что коврик для компьютерной мыши можно приобрести в трех размерах: среднем, большом и сверхбольшом. Для среднего характерны параметры 370х270х3 мм, для большого - 470х350х3 мм и для сверхбольшого - 940х380х3 мм.

По предварительным данным, коврики поступят в продажу в феврале 2019 года. Также известна на данный момент их ориентировочная стоимость. Так, новинку среднего размера можно будет приобрести по цене 2790, большого – 3690 и сверхбольшого – 4490 рублей. Соответственно, это 34, 44 и 54 евро. Однако толщина коврика одинакова во всех случаях и составляет 3 мм.

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Автор - Евгения Чернобаб
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