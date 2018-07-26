В России запускают единую систему учета просмотров фильмов в онлайн-кинотеатрах

Некоторые российские продюсеры уверены, что онлайн-кинотеатры предоставляют неточные сведения о просмотрах пользователями тех или иных фильмов. Это влияет на их доход, а потому они настояли, чтобы сервисы начали использовать софт Nielsen, которая перепроверяет предоставляемые данные.

Известно, что существуют три основных способа получения денег с просмотра фильмов в онлайн-кинотеатрах. Во-первых, пользователи платят за конкретный фильм или сериал. Во-вторых, некоторые оформляют подписку. В-третьих, просмотр фильма осуществляется бесплатно, а онлайн-кинотеатр зарабатывает на просмотре рекламы. При этом правообладатель либо получает заранее фиксированную денежную сумму, либо его вознаграждение зависит от просмотров его контента, новых подписчиков, показов рекламы. И в этом случае доход напрямую зависит от добросовестности сервисов.

Некоторые продюсеры и прокатчики заявили, что недовольны тем, как онлайн-кинотеатры предоставляют информацию о просмотрах, считая ее недостоверной. Сотрудник одной из медииакомпаний ссылается на то, что прибыль самих электронных платформ растет ежегодно на 30-40%, тогда как их выплаты продюсерам растут лишь на 10%. Интересно, что представители нескольких сервисов заявили, что действительно не представляют все данные, но лишь по причине того, что это коммерческая информация, которая может быть использована конкурентами.