Разработчики MyPark научили робота бронировать парковочные места

Сегодня, 22:13 \\ Техника и технологии

Разработчики приложения MyPark создали робота, который способен занять парковочное место во время «Чёрной пятницы». Теперь сервис станет ещё более привлекательным для пользователей.

Как сообщает британское издание Daily Mail, знаменитое приложение MyPark, расширит собственные возможности, за счёт чего упростит и сделает более комфортным поиск свободного места на парковке для автолюбителей. С его помощью водители смогут заранее занять место на автостоянке. О том, что место «застолбил» другой человек, будет сообщать маленький робот, который тут же окажется на площадке.

Некоторые торгово-развлекательные центры и аэропорты США уже оснащены уникальной технологией. Отмечается, что утилита позволяет значительно экономить время на поисках места для парковки. Удивительно и то, что установить бронь можно как за час-два до приезда, так и за полгода. Функция не бесплатна и стоит три доллара за первые два часа ожидания, после которых каждый дополнительный час облагается сбором. Когда водитель прибудет на место, он также через приложение сообщает об этом роботу, и тот уезжает.

Перевод статьи Daily Mail «Робот, который сохранит вам парковочное место в Чёрную пятницу: приложение MyPark задействует автоматических плейсхолдеров в американских ТРК» был предоставлен порталом «ПолитРоссия».

Облегчить ситуацию с поиском парковочного места стремятся и в Челябинске, где активно развивают сервис «Умные парковки». Благодаря нему пользователи через приложение «Интерсвязь» могут в реальном времени просматривать количество свободных мест.

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Автор - Елена Андреева
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