Дрон смог успешно доставить донорскую почку, не повредив орган

Хирург Джозеф Скалеа из Медицинского центра Университета Мэриленда совместно с коллегами провёл эксперимент по воздушной доставке почты с помощью дрона.

Доктор Скалеа работал над проектом три года. Как он рассказал, ему часто приходится сталкиваться с ситуациями, когда нет возможности быстро доставить орган, чтобы вовремя сделать трансплантацию, поэтому эти жизненно-важные органы не пересаживают пациенту. Поскольку такая ситуация казалась ему печальной, Скалеа решил улучшить доставку. Результаты эксперимента опубликованы в IEEE Journal of Translational Engineering in Health and Medicine.

К беспилотнику DJI M600 Pro прикрепили умный охлаждающийся контейнер, благодаря которому от работы моторов не нагревается почка. Кроме того, учёные создали беспроводной биосенсор Homal, позволяющий следить за температурой, давлением и другими необходимыми параметрами прямо во время полёта. Для эксперимента был выбран орган, не подходящий для пересадки. В течение часа дрон совершил 14 полётов, перевозя почку. Самое длинное расстояние составило 2,415 км. Беспилотник смог достичь скорости в 67,7 км/ч. Орган не повредился во время испытаний, стабильной осталась и температура – 2,5 градуса по Цельсию. Также учёные обнаружили, что донорский орган трясло меньше, чем при доставке обычным самолётом. В будущем учёные планируют доставить почку с помощью беспилотника для трансплантации.

Скалеа выражает надежду, что их разработка спасёт множество жизней, и отмечает, что широкое применение этого способа натыкается на такие барьеры, как, например, законодательство.

С 2016 года дроны используются в Руанде для перевозки медикаментов и донорской крови.