Приложение Tumblr удалено из Apple Store из-за детской порнографии

Разработчики Tumblr обнаружили, что их приложение удалено из Apple Store. Причиной стал запрещенный контент в виде детской порнографии.

Теперь пользователям популярных смартфонов Apple на платформе iOS не доступно скачивание приложения Tumblr. Оно было изъято из Apple Store в ночь на 17 ноября. Создатели Tumblr не сразу узнали об истинных причинах такого поведения со стороны «яблочного» сервиса. Пользователи Tumblr высказали мнение, что причиной удаления стал контент особого характера. Приложение является достаточно демократичным, в нем позволяется размещать всякого рода информацию, включая материалы для взрослых.

Наконец, авторы приложения узнали причину: на Tumblr попали материалы, характеризующиеся как детская порнография. По словам, разработчиков, все уже удалено. Однако неизвестно, когда приложение снова станет доступно в Apple Store. Для фанатов Android в магазине Google Play приложение Tumblr по-прежнему доступно к скачиванию.

Администраторы Apple Store известны своей непреклонностью в вопросах соблюдения чистоты контента в сети. В подобных ситуациях приложение с неприемлемыми материалами может быть удалено безвозвратно.

Tumblr является микроблоговой службой. Она основана в 2007 году Дэвидом Карпом. Там доступна публикация статей, картинок, видео, фото. Как и в любой социальной сети, на данной площадке люди могут подписываться на обновления друг друга и общаться. Tumblr называют самым удобным и простым вариантом для ведения микроблога.