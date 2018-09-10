Пользователей Windows предупредили об активизации вируса TrickBot

Сегодня, 07:30 \\ Техника и технологии

Появилась обновлённая версия вируса TrickBot, который, проникая в систему жертв, собирает данные о работе Windows. Информацию в своём блоге сообщила компания My Online Security, работающая в сфере интернет-безопасности.

Мошенники распространяли вирус с помощью писем, замаскированных под банковские сообщения. Как сообщили специалисты, главной целью злоумышленников были не персональные данные, а сведения об операционной система – степень защищённости, уязвимости и ошибки. Если бы пользователь открыл письмо и запустил макрос, он тем самым бы дал вирусу возможность собрать информацию о слабостях операционной системы, и в результате мошенники бы узнали, как модно эффективно и быстро взломать компьютер.

Существует большое количество антивирусных программ, способных вовремя обнаружить и обезвредить TrickBot. Однако эксперты напомнили пользователям об осторожности при получении сомнительных писем, полученных от неизвестных адресатов. Более того, нельзя открывать любые прикреплённые к ним файлы и ссылки.

Ранее сотрудник «Лаборатории Касперского» помог компании Microsoft исправить ошибку под названием «нулевой день», которая открывала злоумышленникам доступ к важнейшим функциям системы. Помимо этого компания исправила 62 уязвимости безопасности Windows. Кроме того, в «ЛК» опубликовали отчёт, согласно которому печально известный вирус WannaCry по-прежнему сохраняет активность, в связи с этим пользователям следует сохранять бдительность.

Поделиться новостью:
Автор - Елена Андреева
Главное за неделю

Журнал "Time" опубликовал ТОП-10 видеоигр 2018 года

До Нового 2019 года осталось 44 дня, а это значит, что пора подводить итоги уходящего 2018 года. В журнале «Time» согласны с этим мнением и поэтому опубликовали ТОП-10 лучших видеоигр 2018 года.

Эмин Агаларов внезапно признался в облысении

 Он заявил, что долгое время скрывал свой недостаток под париком. В доказательство на его...

Французы планируют провести испытания прототипа гиперзвукового самолёта в 2020 году

 Конструкторы Французского центра аэрокосмических исследований (ONERA) приступили к...

Беременная Меган Маркл пришла на светский прием в платье с откровенным декольте

 В Лондоне состоялся ежегодный ужин Fondation Dinner, туда пришли герцог и герцогиня...

Дрон смог успешно доставить донорскую почку, не повредив орган

 Хирург Джозеф Скалеа из Медицинского центра Университета Мэриленда совместно с коллегами...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ