"Связной" запустил MultiTrade-in в России

«Связной» совместно с магазином «C-Store» первые в России запустили программу «Multi Trade-In», в рамках которой можно сдать два или более уже бывших в использовании устройства и получить хорошую скидку (вплоть до 100%) на покупку нового.

Сообщение о старте акции было размещено сегодня на официальном сайте сети «Связной».

Пока можно сдать только ограниченные марки устройств. Среди них смартфоны компаний Sony, LG, Samsung, Apple, Huawei и планшеты трех последних марок. Принимать их будут в любом виде и состоянии. Наличие чеков, упаковок и зарядных устройств необязательно.

Скидка на новое устройство будет рассчитываться в зависимости от модели и состояния смартфонов. Один гаджет может обеспечить скидку 40%, а несколько и все 100%. В некоторых случаях новый гаджет обойдется покупателю в символический один рубль. Скидка будет работать с рассрочками и кредитами, но она не суммируется с другими скидками и специальными предложениями.

По прогнозам компании, новый формат будет в три раза популярнее классического trade-in, где можно сдать только один б/у смартфон, стоимость которого будет принята в счет оплаты нового девайса. Об этом заявил вице-президент по продажам объединенной компании «Связной» и «Евросеть» Давид Борзилов.

У MultiTrade-in много очевидных плюсов, однако некоторые эксперты увидели в новом проекте возможность наживы для мошенников, несмотря на то, что при обмене устройств необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий личность. Дело в том, что «Евросеть» не обладает возможностью быстро «пробить» телефон и удостовериться, что он не был украден.